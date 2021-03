FPF e clubes suspendem o Campeonato Paulista até o fim da fase emergencial

A ideia da entidade, no entanto, é retomar a competição a partir do dia 31 de março e finalizar o torneio dentro da programação inicial, no dia 23 de maio

Reprodução/Twitter/@Paulistao Campeonato Paulista 2021



A Federação Paulista de Futebol (FPF) e os 16 clubes do Paulistão desistiram de levar o campeonato para outro Estado ou realizar as rodadas 5, 6 e 7 durante a fase emergencial no Estado de São Paulo, válida de 15 a 30 de março. Em comunicado, a Federação informou que se reuniu com as agremiações nesta segunda-feira, 22, e decidiu pela suspensão no período. A ideia da entidade, no entanto, é retomar a competição a partir do dia 31 e finalizar o torneio dentro da programação inicial, no dia 23 de maio. Vale lembrar, no entanto, que o governador João Doria (PSDB) pode prorrogar a medida, aplicada afim de conter o avanço da Covid-19.

“A Federação Paulista de Futebol e os 16 clubes decidiram por unanimidade suspender a realização das rodadas do período de Fase Emergencial no Estado de São Paulo, especificamente das rodadas 5, 6 e 7 da competição, cujos jogos serão reagendados e publicados em momento oportuno. Diante dessas suspensões, a FPF estudou a realidade de calendário dos clubes e apresentou aos participantes. Todos estão de acordo que serão necessários esforços para adequar o agendamento dos jogos”, informou.

Na última sexta-feira, o presidente da FPF, Reinaldo Carneio Bastos, afirmou que existia a possibilidade da entidade e dos clubes entrarem na Justiça contra a paralisação do torneio. Hoje, no entanto, a entidade não fez qualquer menção sobre o assunto. A intenção da Federação é não prorrogar o Estadual para não atrapalhar o calendário do futebol brasileiro, que está mais apertado devido à pandemia.

Veja o comunicado abaixo:

A Federação Paulista de Futebol, os 16 clubes do Paulistão Sicredi, os Sindicatos dos Atletas, dos Árbitros e dos Treinadores se reuniram virtualmente nesta segunda-feira. Abaixo, as deliberações deste encontro:

– A Federação Paulista de Futebol e os 16 clubes decidiram por unanimidade suspender a realização das rodadas do período de Fase Emergencial no Estado de São Paulo, especificamente das rodadas 5, 6 e 7 da competição, cujos jogos serão reagendados e publicados em momento oportuno;

– Diante dessas suspensões, a FPF estudou a realidade de calendário dos clubes e apresentou aos participantes. Todos estão de acordo que serão necessários esforços para adequar o agendamento dos jogos;

– O Comitê Médico da FPF, composto por profissionais da federação e dos clubes, reitera a segurança do protocolo de saúde elaborado e aprovado por todos os órgãos competentes;

– A FPF e os clubes, por meio de seus departamentos de Comunicação e Marketing, se reunirão com o propósito de intensificar as campanhas relativas aos cuidados de higiene, isolamento social e vacinação, visando amplificar as informações sobre medidas sanitárias de combate à pandemia;

– Por fim, a FPF e todos os clubes participantes reiteram publicamente que o Paulistão Sicredi será retomado a partir do dia 31/3 e o término da competição acontecerá na data prevista, 23 de maio.