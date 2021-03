Mancini tem todo o elenco do Corinthians à disposição após Roni se recuperar da Covid-19

Fora o meio-campista, os atacantes Léo Natel e Gustavo Mosquito, que estavam em tratamento decorrente de traumas sofridos na perna direita, retornaram ao treinamento.

O Corinthians informou na tarde desta segunda-feira, 22, que o técnico Vagner Mancini teve todo o elenco à disposição para as atividades no CT Doutor Joaquim Grava. Isto porque o meio-campista Roni se recuperou da Covid-19, sendo o último a se livrar da doença que afetou 16 atletas da equipe principal. Além do volante, os atacantes Léo Natel e Gustavo Mosquito, que estavam em tratamento decorrente de traumas sofridos na perna direita, retornaram ao treinamento.

“O Corinthians fez nesta segunda-feira (22) o segundo treino da semana, no CT Dr. Joaquim Grava. O técnico Vagner Mancini, que teve todo elenco à disposição, já que o meio-campista Roni retornou aos trabalhos após cumprir quarentena, organizou um trabalho tático e coletivo. A atividade marcou também o primeiro treino coletivo de Gustavo Silva e Léo Natel, que estavam em tratamento decorrente de traumas sofridos na perna direita. Ao fim, o elenco aprimorou finalizações e passes. O Timão volta a treinar na terça-feira, pela manhã”, informou o Alvinegro paulista. Com o Campeonato Paulista paralisado até, no mínimo, o próximo dia 30, o Corinthians permanecerá treinando e se preparando para a retomada do torneio.