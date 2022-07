Palmeiras e São Paulo devem decidir vaga na Copa do Brasil com desfalques de peso; confira a lista 

Abel Ferreira e Rogério Ceni ganharam preocupações após rodada do Brasileirão; primeiro Choque-Rei teve vitória são-paulina por 1 a 0

RICHARD CALLIS/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Rony é perseguido por Miranda e Reinaldo em partida entre Palmeiras e São Paulo



Palmeiras e São Paulo ganharam preocupações de última hora para o duelo decisivo da próxima quinta-feira, 14, no Allianz Parque, pela rodada de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Precisando da vitória, já que foi derrotado pelos são-paulinos por 1 a 0 na ida, o Verdão terá problemas no seu setor ofensivo. Além de já não contar com Rafael Navarro (lesão muscular) e Gabriel Verón (corte no pé), o técnico Abel Ferreira deve perder Rony. No último domingo, 10, o artilheiro da equipe em 2022 deixou a partida diante do Fortaleza sentindo dores na coxa e precisará ser reavaliado na reapresentação do time, marcada para amanhã.

Com 18 gols marcados na temporada, Rony é peça-chave no esquema palmeirense. Para piorar a situação do Verdão, com as outras baixas, Abel Ferreira não tem um reserva imediato para a posição – José Manuel López e Miguel Merentiel só poderão ser inscritos pelo clube a partida das próxima segunda-feira, 18, data de abertura da janela de transferências. Assim, o treinador do Palmeiras pode ter que improvisar Raphael Veiga, Wesley ou Breno Lopes no setor. Gabriel Silva, jovem de 20 anos campeão da Copinha no início da temporada, também está na briga pelo posto de “9” do time diante do Tricolor.

Do lado do São Paulo, a lista de desfalques também pode aumentar para o Choque-Rei decisivo pela Copa do Brasil. Sem contar com os machucados Robert Arboleda, Gabriel Sara, Luan, Caio, Andrés Colorado e Alisson, o técnico Rogério Ceni viu Reinaldo sair de campo com problema na virilha no duelo com o Atlético-MG, também disputado no último domingo, pelo Brasileirão. Jogador com mais assistências no Tricolor nas últimas temporadas, o lateral-esquerdo também pode ser baixa importante em uma eventual disputa por pênaltis – ele é o cobrador oficial da equipe e é considerado um dos melhores batedores do país. Além de todas essas baixas, os são-paulinos têm Nikão e André Anderson como dúvidas.