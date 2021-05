Rentistas x São Paulo: Com reservas, Crespo busca voltar do Uruguai classificado para as oitavas

Mesmo com a possibilidade de selar a sua vaga para as oitavas e reassumir a liderança do grupo na Libertadores, o técnico optou por levar à capital uruguaia um time alternativo

Reprodução/Twitter/São Paulo FC Crespo durante treinamento no São Paulo



O São Paulo vive a expectativa de se classificar às oitavas de final da Copa Libertadores da América com duas rodadas de antecedência. Para isso, o time treinado por Hernán Crespo terá que vencer o o Rentistas (URU), em Montevidéu, em partida marcada para as 19 horas (de Brasília) desta quarta-feira, 12. A garantia da vaga antecipada só é possível devido à vitória do Racing (ARG) sobre o Sporting Cristal (PER), na noite de ontem, por 2 a 0, no Peru. Agora, os argentino lideram a chave E com 8 pontos, à frente dos são-paulinos (7), dos uruguaios (2) e dos peruanos (1).

Mesmo com a possibilidade de selar a sua vaga para as oitavas e reassumir a liderança, Crespo optou por levar à capital uruguaia um time quase que totalmente reserva. Focado nas quartas de final do Paulista, diante da Ferroviária, nesta sexta-feira, 16, o treinador decidiu que, entre os atletas considerados titulares, apenas Bruno Alves estará em campo diante do Rentistas. Assim, uma provável escalação do Tricolor para o jogo de hoje tem: Lucas Perri; Diego Costa, Bruno Alves e Rodrigo Freitas; Orejuela, Rodrigo Nestor, Talles Costa, Wellington e Igor Gomes; Rojas e Vitor Bueno.