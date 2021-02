Richarlyson diz que deveria estar na calçada da fama do São Paulo: ‘Fiquei chateado’

Richarlyson também afirmou que sempre lidou bem com as críticas dos são-paulinos, apesar do incômodo quando a perseguição envolvia sua família

Divulgação/São Paulo FC Richarlyson durante partida pela Legends Cup



O meio-campista Richarlyson, atualmente no América-RJ, viveu um período de glória no São Paulo, onde ganhou a Copa Libertadores da América (2005) e o tricampeonato do Brasileirão (2006, 2007 e 2008). O atleta, porém, ainda não entrou na calçada da fama do clube paulista, que prestigia os melhores jogadores do Tricolor da história. Nesta terça-feira, 23, ele assumiu que mereceria estar no hall depois dos títulos conquistados no Morumbi. “Com certeza fiquei chateado por não estar na calçada da fama do São Paulo. Se for por merecimento, título, história, não tem como eu não estar na calçada da fama. Mas eu sempre falei que o mais importante é que vão se passar os anos e a minha história no São Paulo não pode ser apagada”, disse o atleta em entrevista ao canal Craque Neto 10, no YouTube.

Na conversa, Richarlyson também afirmou que sempre lidou bem com as críticas dos são-paulinos, apesar do incômodo quando a perseguição envolvia sua família. “A minha maior chateação, primeiro, é em relação à minha família. Não consigo defender se eu não estou perto. Minha maior preocupação sobre os ataques que eu sofri era esse. Eu sempre lidei bem com os ataques porque eu sei quem eu sou, de onde vim, do meu caráter. Eu sei respeitar as pessoas. É chato porque as pessoas querem deturpar as coisas. Isso machuca, isso dói. Falar que não é mentira”, completou.