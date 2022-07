Rogério Ceni blinda Thiago Couto após falhas contra o Inter: ‘Trabalha bem todos os dias’

Substituindo Jandrei, o goleiro de 24 anos aceitou uma cabeçada de Pedro Henrique e ainda cometeu uma penalidade no duelo contra os gaúchos

PEDRO H. TESCH/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Thiago Couto, goleiro do São Paulo, diante do Internacional



Mesmo muito desfalcado, o São Paulo encarou o Internacional de “igual para igual” e saiu do Beira-Rio com o empate de 3 a 3, na noite da última quarta-feira, 20, em jogo válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado, por outro lado, poderia ter sido melhor para o Tricolor, caso Thiago Couto não falhasse nos gols do Colorado. Substituindo Jandrei, o goleiro de 24 anos aceitou uma cabeçada de Pedro Henrique e ainda cometeu uma penalidade no duelo. Apesar disso, o técnico Rogério Ceni tratou de blindar o jovem, dizendo que ele está passando por um processo de amadurecimento.

“Converso sempre com o Thiago. É natural, um garoto, com poucos jogos no profissional. Ele trabalha muito bem todos os dias. No segundo tempo foi mais seguro, saiu mais do gol, participou mais. Um dos pontos fortes do Jandrei é a saída de gol, e ele foi um pouco melhor. É um processo natural, pois você vai adquirindo experiência, confiança no jogo. Não vejo culpa dele nos gols. Lógico que vai dando uma insegurança quando você toma gol. Thiago é um goleiro que trabalha bem com os pés, e hoje o gramado favoreceu muito”, comentou o ídolo da torcida são-paulina.

Ceni apontou alguns erros de posicionamento da linha defensiva, bastante modificada com as entradas de Rafinha, Luizão e Beraldo. “A linha de três foi um pouco falha hoje, o pênalti foi assim, o segundo gol foi assim. Tivemos falhas, temos que combater o homem da bola. Treinamos apenas 15 minutos, tem a parte teórica no vídeo. Mas, de treino de campo, esse time fez 15 minutos ontem (terça-feira)”, declarou. “Entre aquecimento, atividade e tudo foram 15 minutos. Seguramos Igor Gomes, Welington e Diego Costa. Foi todo mundo que coloquei no segundo tempo, foi o que fizemos de melhor. Tivemos o primeiro tempo com falhas e o segundo melhor. Não seria injusto naqueles últimos contra-ataques a gente sair com o 4 a 3, não seria nada absurdo”, completou.