Nilson Cesar revela conversa com Rogério Ceni e expõe bastidores do São Paulo; assista 

O narrador do Grupo Jovem Pan ainda falou sobre a possibilidade do Tricolor fechar com Giuliano Galuppo e dá chegada de um investidor

Reprodução/Jovem Pan Nilson Cesar durante programa 'Bate-Pronto', do Grupo Jovem Pan



O São Paulo está muito perto de anunciar a contratação do meio-campista Giuliano Galuppo, informou o narrador Nilson Cesar, do Grupo Jovem Pan, nesta quarta-feira, 20. Durante o programa “Bate-Pronto”, o locutor revelou que uma fonte do Tricolor contou que restam detalhes para a transferência do argentino, que atua no Banfield. A chegada do jogador, que pode atuar em várias posições do meio-campo, acontece graças a uma parceria do clube paulista com o Grupo City. Conforme informações de Nilson Cesar, o investimento foi comemorado pelo técnico Rogério Ceni, que está sofrendo com os vários desfalques no elenco são-paulino.

Assista ao debate abaixo: