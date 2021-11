Rogério Ceni brinca com estágio de Kaká: ‘É o próximo treinador do São Paulo’

Último brasileiro a ganhar o prêmio de melhor jogador do mundo da Fifa, o ex-meia esteve no CT do clube, na última terça-feira, 2, para concluir o curso de licença A de treinador da CBF

Reprodução/Erico Leonan/saopaulofc Muricy Ramalho, Rogério Ceni e Kaká conversam durante treino do São Paulo



Último brasileiro a ganhar o prêmio de melhor jogador do mundo da Fifa, Kaká esteve no CT do São Paulo, na última terça-feira, 2, para concluir o curso de licença A de treinador da CBF (Confederação Brasileira de Futebol). Durante a visita, o ex-meia falou da experiência de acompanhar o treinamento concedido pelo amigo e ex-companheiro de Tricolor, Rogério Ceni. “Estou fazendo um curso da CBF de treinador licença A e preciso de 50 horas acompanhando um time profissional. Conversei com o Rogério que gostaria aprender com ele e casou de ser aqui no São Paulo, com ele e tudo mais. Vou completar estas 50 horas com um dos melhores treinadores que temos no Brasil”, disse.

“Estou numa fase de estudo. No meu quarto curso de gestão esportiva – que é a área que mais gosto – e no meu primeiro de treinador. Este curso de treinador é mais para entender, se eu for um gestor, como é cuidar de um treinador. Como jogador você não pensa em todas essas possibilidades. Está sendo uma experiência muito rica”, acrescentou. Rogério Ceni, por sua vez, brincou com Kaká e disse que ele será o seu substituto no comando do time. “É o próximo treinador. Quando eu sair, ele já vai assumir o São Paulo”, falou o ex-goleiro, que foi campeão do Rio-São Paulo de 2001 e do Supercampeonato Paulista de 2002 com o meia. Além disso, ambos foram campeões do mundo com a seleção brasileira, na Copa de 2002.

A presença de Kaká no CT da Barra Funda está sendo bem avaliada pela diretor são-paulina. Através do Twitter, Carlos Belmonte, diretor de futebol do clube, valorizou a integração entre os ídolos, citando também Muricy Ramalho, atual coordenador de futebol. “Bom dia. Semana segue intensa. Agora com Kaká integrado fazendo um estágio para obter a licença A de treinador na CBF. Kaká só agrega. Seguimos valorizando nossos ídolos e aproveitando o que podem nos dar. Conviver com Muricy, Rogério e Kaká diariamente é bons para todos”, escreveu o dirigente, em sua conta no Twitter, nesta quarta-feira.