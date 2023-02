Rogério Ceni defende departamento médico do São Paulo após ter 12 desfalques por lesão

No entendimento do técnico são-paulino, alguns atletas se machucaram por mera fatalidade

ETTORE CHIEREGUINI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Rogério Ceni orienta jogadores do São Paulo durante vitória sobre a Inter de Limeira



O São Paulo amargou uma longa lista de desfalques na vitória por 5 a 1 sobre a Inter de Limeira, no Morumbi, pela nona rodada do Campeonato Paulista 2023. Ao todo, 14 jogadores não puderam enfrentar a equipe do interior, sendo 12 por motivos físicos (veja a lista completa ao final da matéria). Apesar do alto número de lesionados no início da temporada, o treinador Rogério Ceni tratou de defender o departamento médico do clube. No entendimento do técnico, alguns atletas se machucaram por mera fatalidade, como o zagueiro Nahuel Ferraresi, que rompeu o ligamento do joelho. Outros, na visão do comandante, viraram problemas pelo breve período de pré-temporada.

“O Reffis hoje é bem melhor administrado e tem uma equipe boa. Algumas lesões, como Rafinha e Ferraresi, são fatalidades. Muitas lesões são do ano passado, como Caio Arboleda e Moreira. A do Arboleda precisa de cuidado, e tivemos muitos jogadores com cirurgias sérias. Dois jogadores de velocidade e que não fizeram pré-temporada com a gente, Erison e David, sofreram problemas musculares”, declarou Rogério Ceni. “Não faço uma defesa clubista ou corporativista. O departamento médico do São Paulo trabalha bem. Às vezes o jogador não se recupera de modo convencional, tem casos que precisa fazer a cirurgia”, acrescentou o treinador, sem apontar culpados pelo alto número de machucados.

O São Paulo volta a campo somente na próxima terça-feira, 21, diante do São Bento, no Walter Ribeiro. Fora o atacante Luciano, que desfalcou a equipe são-paulina por suspensão, o treinador ainda não tem estimativa de retorno. Nesta semana, o zagueiro Robert Arboleda, o lateral Igor Vinicius e o atacante Caio correram no gramado com o acompanhamento de fisioterapeutas. O meia-atacante Alisson, por sua vez, está fora desde o começo da temporada 2023 por questões pessoais. Líder do Grupo C, o São Paulo soma 17 pontos e está perto de confirmar a classificação para o mata-mata.