Rogério Ceni explica discussão com torcedor do São Paulo: ‘Chamou de filho da p***’

Ainda na chegada da delegação na capital mato-grossense, o treinador tentou tirar o celular das mãos de um são-paulino que protestava contra o time

ANDERSON LIRA/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO Rogério Ceni comandando o São Paulo em jogo disputado no Morumbi



Rogério Ceni foi protagonista de uma polêmica ainda antes do empate do São Paulo em 1 a 1 com o Cuiabá, na noite do último domingo, 4, pelo Campeonato Brasileiro. Ainda na chegada da delegação na capital mato-grossense, o treinador tentou tirar o celular das mãos de um torcedor que protestava contra o time. Em entrevista coletiva após o jogo, o técnico explicou que ele e o restante do elenco foram xingados pelo são-paulino. “Quinta-feira é de cobrança, tenho certeza que ele estarão presentes e vamos fazer nosso máximo, respeito ao adversário. Um único torcedor estava bem na frente, bem perto do ônibus. Sempre sou o último a descer. Esse torcedor chegou a ofender todos os jogadores, chamou de filho da puta todos. Quando estou descendo do ônibus, ele olha pra minha cara e me chama de filho da puta. Uma coisa é liberdade de expressão, outra coisa é você ofender. É baixo nível, mas foi um único torcedor. Se quer falar algo pra mim, vamos lá dentro e você conversa comigo”, contou.

Já sobre o empate com o Cuiabá, Rogério Ceni valorizou a entrega do time, que ficou com um jogador a menos logo no início da etapa complementar, quando Welington foi expulso. De acordo com o treinador, tal esforço precisa ser visto na próxima quinta-feira, 8, quando o Tricolor recebe o Atlético Goianiense, pela semifinal da Copa Sul- Americana. Como foi derrotado por 3 a 1, a equipe são-paulina precisa de vitória por três ou mais gols de diferença para avançar. Um triunfo por dois gols leva a decisão para as penalidades, enquanto qualquer outro resultado dá a vaga ao Dragão. “Estamos há mais de 100 dias jogando toda quarta, quinta, domingo. Hoje fica a reação, lugar quente, difícil de jogar, teve duas oportunidades de virar. Esse ponto é mais importante do que as pessoas pensam para o jogo de quinta”, analisou o técnico.