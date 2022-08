Rogério Ceni explica por que Galoppo perdeu espaço no São Paulo; confira

Após fazer cinco partidas com a camisa são-paulina e não contribuir com gols, o meio-campista argentino deixou a escalação do Tricolor

Rubens Chiri/Saopaulofc.net Giuliano Galoppo sendo marcado durante partida entre São Paulo e Ceará



Maior investimento do São Paulo nesta janela de transferências e um dos maiores reforços da história do clube, Giuliano Galoppo rapidamente perdeu espaço na equipe de Rogério Ceni. Após fazer cinco partidas com a camisa são-paulina e não contribuir com gols, o meio-campista deixou a escalação do Tricolor e sequer pisou em campo nos últimos três jogos. Mesmo com um time alternativo na derrota para o Santos, o argentino não foi utilizado. Perguntado sobre o atleta em entrevista coletiva, o treinador explicou que o jovem ainda não se adaptou ao esquema. “Fizemos um treino ontem com o Galoppo, e ele não se adequou tão bem no que imaginávamos. É trabalhar mais e repetir para que possa encaixar melhor. É útil para gente”, comentou Ceni. Assim, a possibilidade de Galoppo começar entre os titulares da próxima partida é pequena. O Tricolor volta a campo nesta quarta-feira, 24, diante do Flamengo, no Morumbi, pela rodada de ida da semifinal da Copa do Brasil.