PSG tem aproveitamento melhor e faz mais gols sem Neymar; veja números

O brasileiro sofreu uma lesão no tornozelo esquerdo e desfalcará o PSG de seis a oito semanas, perdendo jogos do Campeonato Francês e a última rodada da Liga dos Campeões

EFE/EPA/YOAN VALAT Neymar durante partida do PSG diante do Rennes



Neymar sofreu uma lesão no ligamento do tornozelo esquerdo e desfalcará o Paris Saint-Germain de seis a oito semanas, perdendo jogos do Campeonato Francês e a última rodada da Liga dos Campeões da Europa. O treinador Maurício Pochettino, porém, pode não ficar tão preocupado com o fato de não contar com seu camisa 10. De acordo com um levantamento feito pelo jornal “L’Équipe”, nesta quarta-feira, 1º, o time parisiense vence mais e faz mais gols na ausência do craque.

Sem a presença de Neymar em campo, o PSG tem uma porcentagem de vitórias na casa dos 86%, enquanto com o meia-atacante em atividade o número cai para 64%. As estatísticas também mostram que com o brasileiro jogando, a média do Paris é de 1,8 gol por jogo. Já com ele no banco de reservas ou nas tribunas, a produção sobe para 2,7 gol por partida. De acordo com o veículo de informação, o único quesito que não muda com ou sem o atleta revelado pelo Santos é a porcentagem de derrotas, que fica em 14%. Nesta quarta-feira, 1º, a partir das 17 horas (de Brasília), o PSG encara o Nice, pelo Francês, no Parque dos Príncipes.