Saiba o que precisa acontecer para o São Paulo conseguir vaga na Libertadores 2023 

Tricolor é o 11º colocado do Brasileirão e tem chances remotas de participar do torneio da Conmebol

RICARDO MOREIRA/ZIMEL PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Calleri é o artilheiro do São Paulo na temporada 2022



O São Paulo se complicou bastante na disputa por uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores da América. Após as derrotas para Fluminense e Internacional, além do empate com o Atlético-MG, o Tricolor perdeu posições e chega na última rodada do Campeonato Brasileiro com chances remotas de entrar no grupo dos oito melhores classificados. No 11º lugar na classificação geral, o time de Rogério Ceni ainda está atrás dos seus concorrentes em número de vitórias, o primeiro critério de desempate do torneio da CBF. Assim, os são-paulinos, atualmente com 51 pontos, precisam vencer o Goiás, no Serra Dourada, e ultrapassar Botafogo (53), América-MG (52) e Fortaleza (52) na pontuação. Abaixo, veja o que a equipe paulista precisa para disputar o principal torneio da Conmebol em 2023. Vale lembrar que todos jogos estão marcados para começar às 16 horas deste domingo, 13.

Combinação necessária para o São Paulo ir à Libertadores 2023: