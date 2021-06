Zagueiro do Corinthians, Raul Gustavo perde filho aos sete meses de gestação: ‘Meu eterno Ravi’

Ainda não se sabe o que causou a morte do bebê; fatalidade ocorre meses após o jogador informar o falecimento de sua irmã aos 14 anos

Imagem: Reprodução/Instagram @raulgustavo99 Por meio do Instagram, Raul Gustavo lamentou a perda do filho aos sete meses de gestação



O zagueiro do Corinthians, Raul Gustavo, usou as redes sociais nesta quinta-feira, 3, para compartilhar a perda de seu filho Ravi, que ainda estava em gestação. A namorada do atleta, Sintya, estava no sétimo mês de gravidez, mas o bebê morreu durante a noite desta quarta-feira, 2. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do jogador, que afirmou que ainda não se sabe o que causou a fatalidade. Por meio do Instagram, Raul Gustavo lamentou a perda. “Me ajude e me fortaleça, meu Pai. Tudo tem um propósito, e eu não entendo agora, mas o Senhor sabe e eu creio. Meu eterno Ravi, papai nem chegou a te conhecer e já te amou incondicionalmente”, registrou na publicação.

Escolhido para ser o padrinho da criança, Daniel de Paiva, também se manifestou sobre a partida precoce. “Raul e Sintya, vocês me deram o presente de poder ser padrinho do Ravi, e isso eu vou levar para sempre. Ganhamos um anjinho no céu que não quis nem pisar neste mundo onde as pessoas valorizam o ódio e desvalorizam o amor”, disse. Além disso, ele também confortou o jogador e sua namorada. “Meu filhote, conta comigo para o que der e vier, tenho certeza que a vitória é certa. Só papai do céu tem a explicação para tudo, vamos entregar nas mãos dele. Comadre, você ganhou uma família. Queria estar perto de vocês para abraçá-los, mas mando minha energia de longe a vocês”, concluiu.

Recentemente, Raul Gustavo já havia enfrentado outra grande perda. Aos 14 anos, a irmã do atleta morreu em um acidente de carro em julho do último ano. No clássico contra o Santos em abril, o jogador vestiu uma camisa com a foto da irmã impressa e fez seu primeiro gol como profissional no Timão. “Noite inesquecível, não tenho palavras para descrever o que estou sentindo. Fabíola, este gol é seu minha preta. Te amo”, disse à época.