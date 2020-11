São Paulo acorda no segundo tempo, vence o Bahia e segue na cola do Atlético-MG

Reinaldo, com três assistências, e Luciano, autor de dois gols, brilham na Fonte Nova, em Salvador; Tricolor está um ponto atrás do Galo

O atacante Luciano comemora o primeiro dos dois gols que marcou sobre o Bahia na Fonte Nova



Com todos os gols marcados no segundo tempo, o São Paulo ganhou do Bahia por 3 a 1 na noite deste sábado, 28, na Fonte Nova, e se manteve na cola do Alético-MG, líder do Brasileirão. O time do Morumbi está um ponto atrás do Galo (41 a 40), mas tem dois jogos a menos do que os mineiros. Para chegar à vice-liderança, a formação comandada por Fernando Diniz contou com ótimas apresentações do lateral esquerdo Reinaldo, que deu os passes para os três gols, e do atacante Luciano, que balançou a rede duas vezes.

O primeiro gol de Luciano foi de bicicleta, aos 6 minutos do segundo tempo. Reinaldo cobrou lateral na área, Ernando e Juninho se atrapalharam, e o atacante acertou a finalização na saída do goleiro Douglas. O São Paulo tinha voltado melhor do intervalo, depois de uma etapa inicial com mais paralisações do que jogadas perigosas. A melhora tricolor passou muito pelas mudanças do técnico Diniz. O time retornou para o segundo tempo com Tchê Tchê e Vitor Bueno nos lugares de Juanfran e Léo, ficando bem mais ofensivo.

O São Paulo continuou a pressão após abrir o placar e não demorou para ampliar, aos 20, quando Arboleda aproveitou cruzamento na medida de Reinaldo, subiu sozinho e mandou de cabeça para o fundo da rede. O Bahia, que acabara de fazer três substituições, ficou perdido e viu Luciano ampliar aos 29, novamente com assistência. O lateral cruzou rasteiro e o atacante emendou de primeira, no cantinho de Douglas. O Bahia ainda descontou com Clayson, aos 35, mas já era tarde para buscar ao menos o empate.

*Com informações do Estadão Conteúdo