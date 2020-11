São Paulo empata com Ceará e perde chance de assumir a ponta do Brasileirão

Gols da partida foram marcados por Diego Costa e Léo Chú; Tricolor tem dois jogos a menos no Brasileirão e está em 3º lugar na tabela

São Paulo ficou apenas no empate com o Ceará



O São Paulo tinha embalado na temporada com boas vitórias contra o Flamengo na Copa do Brasil. Porém, tem demonstrado menos empolgação nas últimas partidas no Campeonato Brasileiro. Depois de empatar com o Vasco no último domingo, a equipe de Fernando Diniz empatou novamente no torneio, agora com o Ceará, em jogo adiado da rodada 16. Essa era a chance do SPFC de assumir a liderança, já que tem três jogos a menos do que os primeiros colocados. O time começou a partida bem e aos 11 minutos, Diego Costa abriu o placar na Arena Castelão. Porém, aos dois minutos do segundo tempo Léo Chú empatou a partida.

Uma confusão com o VAR chamou atenção na partida. Aos 12 minutos do segundo tempo, o São Paulo chegou a balançar a rede com Pablo, mas o gol foi anulado após duas revisões. O assistente de campo levantou a bandeira, porque o atacante realmente estava na frente no primeiro lance. O VAR, então, validou o gol. Só que depois o árbitro de vídeo voltou atrás e confirmou o impedimento O jogo ficou paralisado por quatro minutos. São-paulinos reclamaram que o árbitro Wagner Magalhães havia autorizado o reinício da partida antes da segunda revisão. O jogo ficou quente, com faltas duras, discussões e cartões amarelos.

O resultado de 1 a 1 deixa o São Paulo em terceiro na tabela, atrás de Atlético-MG e Flamengo, com dois jogos a menos. Na próxima rodada do torneio nacional, o Tricolor joga contra o Bahia, no sábado, às 19h (horário de Brasília). Além do Brasileirão, o São Paulo está na Copa do Brasil e enfrenta o Grêmio no dia 23 de dezembro pela ida das quartas de final.

