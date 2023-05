São Paulo adia apresentação de Pato após furto de cabeamento na região do CT da Barra Funda

Instalações do Tricolor paulista ficaram sem sinal de TV, telefone e internet nesta segunda-feira

Reprodução/São Paulo FC Alexandre Pato fará sua terceira passagem pelo São Paulo



O São Paulo precisou adiar a apresentação de Alexandre Pato, que estava marcada para as 13 horas (de Brasília) desta segunda-feira, 29. Segundo o Tricolor, o CT da Barra Funda e as áreas próximas ao local estão sem sinal de TV, telefone e internet após um furto de cabeamento na região. Assim, o atacante concederá entrevista coletiva e receberá a camisa do Tricolor das mãos do presidente nesta terça-feira, 30, no mesmo horário. Anunciado como reforço na semana passada, Pato fará sua terceira passagem pelo time paulista. Ao todo, foram 101 jogos com o time são-paulino, com 38 gols e 15 assistências. Sem clube desde que deixou o Orlando City (EUA), ele chega sem custos ao Morumbi e com contrato de produtividade. Inicialmente, o vínculo é válido até o fim de 2023. Segundo o treinador Dorival Júnior, ainda não há uma data para a estreia do jogador de 33 anos.