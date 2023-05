Palmeiras sai atrás do placar, mas busca empate contra o Atlético-MG no Mineirão

Galo sai na frente, mas Dudu empata para o Verdão, que se mantém na vice-liderança da competição

PAULO TI/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Palmeiras e Atlético-MG empataram no Mineirão



O duelo entre os dois últimos campeões brasileiro terminou empatado no Mineirão. Atlético-MG e Palmeiras ficaram no 1 a 1, em partida válida pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Pavon abriu o placar para o Galo, mas Dudu empatou para o Verdão, que ainda teve um golaço de Rony anulado na primeira etapa. O time de Abel Ferreira permanece na vice-liderança da competição, com 16 pontos. Já o Galo, que teve uma sequência de cinco vitorias consecutivas interrompida, chegou a 14 pontos, na quarta posição. Os dois times entram em campo pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O Atlético-MG viaja para São Paulo, onde encara o Corinthians, na Neo Química Arena. O Palmeiras vai ao Ceará enfrentar o Fortaleza, também na quarta-feira, às 19h30, no Castelão.