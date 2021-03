São Paulo aguarda exames de Orejuela para fazer anúncio; veja detalhes

O lateral estava treinando com os demais jogadores do Cruzeiro na Toca da Raposa, após passar por tratamento por causa de uma lesão na coxa esquerda, em novembro do ano passado

Reprodução/Instagram/Orejuela Orejuela deve ser anunciado como reforço do São Paulo



O lateral Orejuela é aguardado, nesta quinta-feira, no CT do São Paulo para realizar exames médicos. Se tudo estiver bem com o atleta, vindo do Cruzeiro, será assinado um contrato até março de 2024. O dinheiro envolvido na negociação, cerca de R$ 13 milhões, servirá para pagar dívidas do time mineiro. O São Paulo vai comprar os 50% dos direitos, que pertenciam ao Cruzeiro. A outra parte vai permanecer com o Ajax, da Holanda, clube que Orejuela atuava antes de vir para o Brasil.

Após a queda do Cruzeiro para a Série B do Brasileiro, Orejuela foi emprestado ao Grêmio na temporada 2020. Seu alto salário é inviável para a precária situação financeira pela qual passa o clube mineiro, que vai seguir fora da elite do futebol nacional em 2021. Orejuela estava treinando com os demais jogadores do Cruzeiro na Toca da Raposa, após passar por tratamento por causa de uma lesão na coxa esquerda, em novembro do ano passado. Depois de obter sua primeira vitória no Campeonato Paulista, com a goleada sobre a Internacional de Limeira, o São Paulo volta a campo no sábado, às 19 horas, no Morumbi, para o clássico com o Santos.

*Com informações do Estadão Conteúdo