São Paulo ameça deixar o Paulistão de 2026 de lado após pênalti polêmico para o Palmeiras

O São Paulo está considerando a possibilidade de “não priorizar” o Campeonato Paulista em 2026, em resposta ao descontentamento gerado pela arbitragem durante o clássico contra o Palmeiras. Um ofício foi enviado à Federação Paulista de Futebol (FPF), indicando que o clube pode não se dedicar ao torneio na próxima temporada, devido à falta de reconhecimento de erros e à ausência de punições para os árbitros. “Fatos como os ocorridos ontem [quarta-feira] fazem com que o São Paulo reveja sua posição, especialmente em razão da omissão da FPF, que deveria ter prontamente admitido seus erros e adotado providências para punir os árbitros da partida. Talvez não seja mais o caso de priorizar a disputa do Campeonato Paulista”, diz trecho do texto.

Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da FPF, fez uma declaração controversa sobre um pênalti marcado, culpando o goleiro são-paulino Rafael pelo gol sofrido pelo Tricolor, mas posteriormente se desculpou pela sua fala. Apesar das tensões, a relação entre Julio Casares, presidente do São Paulo, e Bastos permanece cordial, o que pode facilitar um entendimento entre as partes. No ofício, o São Paulo também expressou insatisfação com a atuação do árbitro Flavio Rodrigues de Souza, além de criticar a escolha da data da semifinal, que, segundo o clube, favoreceu o Palmeiras. O São Paulo argumenta que o juiz não assinalou faltas em favor da equipe e relembra erros cometidos em partidas anteriores.

A final do Campeonato Paulista está agendada para o dia 16 de março, com a segunda partida marcada para o dia 27 do mesmo mês. A definição das datas da final gerou atritos entre a FPF e a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que tentaram ajustar o calendário em função da Data Fifa. Até o momento, a CBF ainda não anunciou novas datas para os jogos do Campeonato Brasileiro que foram impactados por essas mudanças.

Publicada por Felipe Dantas

