Desabafo de Veiga, Abel chateado e revolta da diretoria: como Palmeiras reagiu à queda na Copa do Brasil

Mesmo dominando o São Paulo e tendo inúmeras chances para garantir a classificação, o Alviverde caiu para um dos maiores rivais em pleno Allianz Parque lotado

MARCELLO ZAMBRANA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Raphael Veiga perdeu pênaltis decisivos na decisão entre Palmeiras e São Paulo



O Palmeiras se despediu da Copa do Brasil na noite da última quinta-feira, 14, ao ser derrotado nos pênaltis para o São Paulo, em pleno Allianz Parque, nas oitavas de final. Mesmo dominando o adversário e tendo inúmeras chances para garantir a classificação, o Alviverde caiu para um dos maiores rivais e acabou ficando com apenas duas competições a ser disputadas na temporada: Brasileirão e Libertadores da América. Eleito o “vilão” da eliminação palmeirense, o meio-campista Raphael Veiga, que desperdiçou duas penalidades, fez um desabafo depois da partida. “Não tem ninguém nesse mundo mais chateado que eu depois desse jogo. A vida é muito louca. Há um mês me intitulavam como um “dos caras” para bater um pênalti. Hoje errei dois no mesmo jogo. Já fui decisivo em jogo grande. Acertei o pênalti de maior responsabilidade da minha carreira e errei hoje. Nem nunca e nem sempre. É isso. Nem o melhor e nem o pior. Errar às vezes, assumir as responsabilidades sempre”, escreveu o atleta, em sua conta no Instagram.

Quem também lamentou a queda precoce na Copa do Brasil foi o técnico Abel Ferreira. Em entrevista coletiva, o português demonstrou estar chateado, falou que o São Paulo contou com o fator “sorte” e disse que o Palmeiras merecia mais a vaga nas quartas de final do que o rival. “Não vou estar aqui a explicar muito. Futebol é isso. Na minha opinião, fomos melhores, tivemos mais oportunidades, fizemos 2 a 0, tivemos a chance do terceiro, duas vezes com o Veron e o pênalti errado. Futebol é isso. Não vamos procurar explicações. Futebol é isso: tem um pênalti para eliminar o adversário e no lance seguinte sai o gol. Se vocês verem o jogo em ângulo aberto, nos primeiros 15 minutos, os jogadores deles não sabiam o que fazer. Não vou falar de tática, não há tática. Futebol é isso, nem sempre ganha quem joga melhor”, analisou o treinador. “Nosso melhor batedor falhou duas vezes. Vou explicar o quê? Querem que eu diga o quê? Estamos tristes, chateados? Estamos. Fizemos um bom jogo na minha opinião? Fizemos. Deveríamos ter passado? Deveríamos. Mas futebol é mágico por isso mesmo, porque mesmo uma equipe produzindo pouco pode passar”, completou.

Já entre a diretoria palmeirense, o sentimento foi de revolta com o árbitro Leandro Pedro Vuaden. Além de reclamar de um suposto pênalti não marcado em Dudu, a cúpula do Verdão está questionando a penalidade assinalada a favor dos são-paulinos, que proporcionou o gol de Luciano. Por esses motivos, o Palmeiras enviará uma representação à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta sexta-feira, 15, questionando as decisões da arbitragem. Em meio ao caos provocado pela eliminação, o Alviverde volta a concentrar suas atenções no Campeonato Brasileiro. Líder do torneio, o Verdão recebe o Cuiabá, na próxima segunda-feira, 18, no Allianz Parque, a partir das 20 horas (de Brasília). Na Libertadores, o time paulista enfrentará duas vezes o Atlético-MG, pelas quartas de final da competição da Conmebol.