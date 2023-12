São Paulo anuncia renovação de contrato com Luciano até 2026

Jogador teve sua temporada mais assídua em 2023, disputando 65 jogos e terminando o ano como artilheiro tricolor, com 15 gols

CAIQUE ROBERTO/ONZEX PRESS E IMAGENS/ESTADÃO CONTEÚDO - 06/12/2023 Luciano é um dos jogadores mais queridos pela torcida do São Paulo



Luciano, destaque do São Paulo, renovou seu contrato até 31 de dezembro de 2026, estendendo-o por mais dois anos. O atacante, peça-chave nas conquistas do Campeonato Paulista de 2021 e da Copa do Brasil de 2023, expressou sua alegria e gratidão pela renovação. “A minha identificação com o clube é enorme desde o meu primeiro dia aqui. Estou muito feliz com a oportunidade de renovar o meu contrato e, assim, ficar mais tempo no São Paulo. Aprendi a gostar e amar este clube. Agradeço pela confiança da torcida, da diretoria, da comissão técnica e dos meus companheiros. De coração, eu e a minha família agradecemos o carinho de cada um.”

Atual camisa 10 do time, o jogador acumula 67 gols e 21 assistências ao longo de 201 jogos, sendo o artilheiro do elenco. Com a renovação, Luciano reforçou seu comprometimento em contribuir para as futuras conquistas do clube. “Seguirei com a mesma vontade de ganhar e conquistar títulos”, assegurou. O presidente Julio Casares celebrou a renovação, destacando a identificação e empenho de Luciano. O diretor de futebol Carlos Belmonte enfatizou os números expressivos do jogador na última temporada, ressaltando seu papel como artilheiro e líder nos momentos decisivos. “Essa renovação vem para reforçar a identificação que ele tem com o clube desde que chegou”, declarou Belmonte.

Em 2023, Luciano teve sua temporada mais assídua, disputando 65 jogos e sendo o artilheiro tricolor com 15 gols, além de registrar o segundo maior número de assistências. O jogador foi crucial nas conquistas recentes, marcando gols decisivos nos campeonatos estadual e nacional. Nos mata-matas, Luciano possui impressionantes 27 participações diretas em gols, com 18 gols marcados e nove assistências em 45 jogos.

Confira o que o São Paulo publicou sobre a renovação de Luciano

✍️ Campeão do Paulistão de 2021 e da Copa do Brasil de 2023 com gols decisivos nas duas vitoriosas campanhas, Luciano renovou o seu contrato com o Tricolor até 31 de dezembro de 2026 – o antigo era válido até o fim de 2024. ➡️ Saiba mais > https://t.co/ryuYxhnAtd#VamosSãoPaulo… pic.twitter.com/M5TjYANJ50 — São Paulo FC (@SaoPauloFC) December 28, 2023

😀 Luciano: “A minha identificação com o clube é enorme”.#VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/9VUznWeoYg — São Paulo FC (@SaoPauloFC) December 28, 2023