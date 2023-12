Santos anuncia contratação de Willian Bigode, quarto reforço com mais de 30 anos

Clube prioriza a contratação de jogadores experientes para a Série B; já chegaram o zagueiro Gil, o lateral-direito Aderlan, o lateral-esquerdo Jorge e o meia Giuliano

VINICIUS DO PRADO/AGÊNCIA F8/ESTADÃO CONTEÚDO Willian Bigode, do Athletico Paranaense, comemora seu gol na partida contra o Santos, pelo Brasileirão de 2023



O Santos anunciou a contratação do atacante Willian Bigode, de 37 anos, ex-Athletico-PR e Fluminense, para a próxima temporada. O clube destacou que o acordo será formalizado após exames médicos em 2024. O reforço integra a estratégia do Santos de formar um elenco experiente para a Série B. Até agora, os principais contratados são o zagueiro Gil, o meia Giuliano e o lateral-direito Aderlan, todos acima dos 30 anos, além do lateral-esquerdo Jorge, de 27. Na mesma faixa etária estão Diego Pituca, que assinou um pré-contrato com o clube em julho, e os meias Cazares e Otero. Bigode, ex-Palmeiras, traz consigo um histórico vitorioso com títulos de Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil. Em 2023, ele foi emprestado ao Athletico-PR, mas ganhou mais destaque por uma polêmica envolvendo investimentos mal-sucedidos em criptomoedas, alvo de um processo movido por ex-colegas de time. O desfecho do caso ainda está pendente na Justiça paulista.

