São Paulo apoia Calleri e cutuca Vina após classificação sobre o Ceará

Logo após avançar à semifinal da Copa Sul-Americana nas penalidades, o Tricolor recuperou uma entrevista do jogador do Vozão

Reprodução/Twitter/@SaoPauloFC Jonathan Calleri comemorando gol marcado pelo São Paulo contra o Ceará



O São Paulo tratou de utilizar sua conta no Twitter para dar uma leve cutucada no meio-campista Vina, do Ceará. Logo após avançar à semifinal da Copa Sul-Americana nas penalidades, o Tricolor recuperou uma entrevista do jogador do Vozão, concedida depois da partida de ida, no Morumbi. Na ocasião, o armador disse que o pênalti desperdiçado por Jonathan Calleri seria fundamental na classificação do time cearense. “Posso dizer que, se Deus quiser, isso foi o que classificou a gente”. Assim, a conta são-paulina não perdeu a oportunidade de provocar o rival, ao lembrar que o atacante argentino converteu sua batida na disputa por pênaltis, enquanto Vina isolou a bola em sua tentativa. “E seu pênalti ajudou na classificação mesmo… Na nossa!”, escreveu. Com o resultado, a equipe treinada por Rogério Ceni segue viva em busca do bicampeonato do torneio e terá pela frente o Atlético-GO na próxima fase. O primeiro duelo está marcado para acontecer em Goiânia, na semana do dia 31 de agosto, enquanto a volta acontece no Morumbi, na semana seguinte.