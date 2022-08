Sul-Americana: São Paulo vence o Ceará no jogo de ida das quartas de final

Nikão saiu do banco para marcar o único gol da partida; Calleri ainda perdeu um pênalti

ETTORE CHIEREGUINI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Nikão marcou o único gol da partida no Morumbi; jogo de volta será no dia 10



O São Paulo recebeu o Ceará nesta quarta-feira, 03, no Morumbi, pelo jogo da ida das quartas de final da Copa Sul-Americana e venceu por 1 a 0. Com o estádio lotado, o primeiro tempo foi de domínio do São Paulo em posse de bola, mas com as melhores chances foram dos visitantes. Nino Paraíba acertou a trave em jogada pela direita, e depois, em bobeira da zaga Tricolor, Mendoza quase abriu o placar. Nos acréscimos, o goleiro João Ricardo fez uma grande defesa em chute a queima-roupa de Léo. Algumas vaias foram ouvidas no final do primeiro tempo. No retorno do intervalo, o Tricolor teve uma boa chance pela esquerda, mas a zaga afastou. O ímpeto dos donos da casa fez o Ceará recuar e o jogo ficou pegado. Na melhor chance, o Vozão voltou a assustar com Mendoza. E quando o jogo estava amarrado, aos 25 minutos, Nikão chutou forte para abrir o placar. Aos 30, pênalti foi marcado para o Tricolor. Calleri foi para a cobrança e o goleiro defendeu. A partida de volta será na Arena Castelão na próxima quarta-feira, dia 10, às 19h15 (horário de Brasília).