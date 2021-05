São Paulo apresenta segunda uniforme para temporada 2021

Fornecedora do material esportivo, a Adidas passará a vender a camisa a partir desta sexta-feira, 21, por R$ 279,99

Divulgação/Adidas São Paulo lançou o segundo uniforme da temporada



O São Paulo apresentou na tarde desta quinta-feira, 20, o seu segundo uniforme para a temporada 2021. A camisa remete às origens do time com layout que resgata a estética tradicional do Tricolor do Morumbi. A principal novidade da camisa, porém, é o retorno das faixas tricolores em toda a extensão das costas. Fornecedora do material esportivo, a Adidas passará a vender a camisa a partir desta sexta-feira, 21, por R$ 279,99. Em campo, o time volta a jogar hoje, às 22 horas, quando enfrenta o Palmeiras, no Allianz Parque, pela primeira final do Campeonato Paulista. A derradeira decisão está marcada para o domingo, 23, no Morumbi.