Santos e Bahia empatam sem gols na Vila Belmiro pela Copa do Brasil

Jogo de volta pelas oitavas de final acontece no dia 31 de maio, às 19 horas, na Fonte Nova; torcedores santistas vaiaram a equipe após o apito final

GUILHERME DIONíZIO/CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO Messias, do Santos, disputa lance com Everaldo, do Bahia, em partida válida pelas oitavas de final da Copa do Brasil 2023, realizada no Estádio Urbano Caldeira (Vila Belmiro), em Santos, na noite desta quarta-feira, 17.



Santos e Bahia empataram sem gols na primeira partida das oitavas de final da Copa do Brasil, disputada nesta quarta-feira, 17, na Vila Belmiro. O jogo ficou marcado por defesas milagrosas dos goleiros dos dois times. Na primeira, João Paulo, do Santos, fez pelo menos três defesas milagrosas. No final na partida, foi a vez de Marcos Felipe, goleiro do Tricolor Baiano, fazer uma bela defesa nos acréscimos. Após o apito final, a torcida do Santos vaiou a equipe. O jogo de volta acontece no dia 31 de maio, às 19 horas, na Fonte Nova. Um novo empate, por qualquer placar, leva a decisão para os pênaltis. Quem vencer, avança.

As melhores chances da primeira etapa foram do Bahia, que só não abriu o placar por causa de João Paulo. O goleiro santista evitou o gol dos baianos em três oportunidades, em arremates de Biel, David Duarte e Cauly. O Peixe chegou a marcar com Deivid Washington, mas o VAR viu impedimento na origem do lance e anulou o gol santista, na única jogada de destaque dos mandantes na etapa inicial. O Santos até tentou acelerar mais o jogo, mas foi do Bahia a primeira oportunidade. Ele arriscou um chute cruzado, mas a bola foi para fora. As equipes não conseguiram pressionar e o jogo ficou morno. O Santos assustou nos acréscimos, quando Bruno Mezenga cabeceou e Marcos Felipe fez bela defesa, salvando o Bahia.