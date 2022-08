São Paulo conclui transferência de Toró para o Panathinaikos, da Grécia

Através das redes sociais, o clube grego anunciou o jogador de 23 anos, que assinou contrato válido por três temporadas

O São Paulo negociou o atacante Jonas Toró com o Panathinaikos (Grécia) na manhã desta quinta-feira, 4. Através das redes sociais, o clube grego anunciou o jogador de 23 anos, que assinou contrato válido por três temporadas, ou seja, até a metade de 2025. Como tinha vínculo com o Tricolor paulista e praticamente não era utilizado pelo técnico Rogério Ceni, o jovem deixou o Morumbi de graça. A agremiação paulista, por sua vez, manteve 25% dos direitos econômicos do atleta. Revelado em Cotia ascendendo para a equipe profissional em 2019, ele fez 50 partidas pela equipe, somando 5 gols e 4 assistências. No período, Toró também foi emprestado para Sport e Atlético-GO. “Estou muito feliz por assinar um contrato com o Panathinaikos. É uma grande equipe e estou muito feliz com este acordo. Espero corresponder às expectativas e retribuir a confiança que as pessoas da equipe e o clube como um todo depositaram em mim. Quero ajudar o Panathinaikos a atingir seus objetivos em competições nacionais e internacionais e conquistar títulos”, disse Toró.