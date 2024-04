São Paulo confirma contratação de Luiz Zubeldía

Argentino iniciará seu trabalho próxima semana, contudo, é esperado no duelo entre São Paulo e Atlético-GO pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro

Galo Paguay / AFP Argentino Luis Zubeldía, ex-técnico da LDU



Dois dias após demitir o técnico Thiago Carpini, o São Paulo confirmou, neste sábado (20), a contratação do argentino Luiz Zubeldía, ex-LDU. O anúncio foi feito por meio de uma publicação no perfil oficial do clube. Em comunicado, o São Paulo informou que as negociações avançaram na quinta-feira, quando a diretoria de futebol realizou uma reunião online com Zubeldía. A negociação foi finalizada neste sábado, com a assinatura do contrato. O argentino iniciará seu trabalho à frente do São Paulo no CT da Barra Funda na próxima semana, contudo, no domingo (21) ele é esperado no estádio Antônio Accioly para acompanhar duelo entre São Paulo e Atlético-GO pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

“Estou muito feliz e confiante com este novo desafio. Os objetivos do São Paulo coincidem com os objetivos da nossa comissão técnica. Desejamos dar muitas alegrias à torcida tricolor paulista e poder fazer parte da prestigiosa história do clube”, afirmou Zubeldía. O argentino já era cobiçado pelo São Paulo desde janeiro, quando Dorival Jr. deixou o time para assumir a Seleção Brasileira, contudo as conversas não avançaram. Nesta semana, em entrevista à CNN, o coordenador de futebol do São Paulo, Muricy Ramalho, disse que na época o treinado ‘esnobou’ o São Paulo e ficou enrolando para fazer a entrevista.

Junto com Zubeldía, chegam também os assistentes Maxi Cuberas, Carlos Gruezo e Alejandro Escobar, o preparador físico Lucas Vivas e o analista Carlos Burbano. No comando da LDU, equipe que eliminou o São Paulo da Sul-Americana, o treinador foi campeão da competição continental e do Campeonato Equatoriano no ano passado. Zubeldía começou a sua carreira como treinador no Lanús (ARG), clube que defendeu como jogador antes de sofrer uma grave lesão no joelho que o fez abandonar os gramados com apenas 23 anos.

Em 2008, após um período como auxiliar, Zubeldía assumiu o comando do time com apenas 27 anos de idade e se tornou o treinador mais jovem na história da primeira divisão do futebol argentino. O comandante acumulou passagens por Barcelona de Guayaquil, do Equador, e Racing, da Argentina, antes de chegar ao Equador para dirigir a LDU. Na equipe equatoriana, ficou à frente em 46 partidas e somou foram 25 vitórias, 15 empates e apenas seis derrotas.