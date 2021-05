São Paulo confirma lesões de Daniel Alves e Luciano; Eder tem edema na coxa

Todos estão em tratamento e serão desfalques no duelo contra o Mirassol, no domingo, pela última rodada da primeira fase do Paulistão

EFE/EPA/Marcelo Endelli / POOL Luciano deixou a partida entre Racing x São Paulo de maca



O São Paulo confirmou na tarde desta sexta-feira, 7, que Daniel Alves e Luciano sofreram lesões musculares na partida diante do Racing, em Avellaneda, na última quarta-feira, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América. A dupla, que precisou deixar o campo diante dos argentinos, passou por exames médicos, que constataram as contusões. O camisa 10 sofreu um trauma na perna direita, onde teve um pequeno estiramento. O atacante, por sua vez, teve uma lesão idêntica, mas na região posterior da coxa esquerda. O Tricolor ainda informou que Eder reclamou de dores e sofreu um edema na coxa direita. Todos estão em tratamento e serão desfalques no duelo contra o Mirassol, no domingo, pela última rodada da primeira fase do Paulistão.

“Daniel Alves sofreu um trauma na perna direita durante a partida contra o Racing e, no lance, sentiu dores na região posterior da mesma coxa. Exame de imagem detectou pequeno estiramento. O camisa 10 segue em tratamento no Reffis e será reavaliado periodicamente”, informou o São Paulo. “O atacante Luciano, substituído com dores musculares no duelo contra o Racing, passou por exame de imagem e teve diagnosticado um pequeno estiramento na região posterior da coxa esquerda. Assim como Daniel Alves, está em tratamento e será avaliado periodicamente.”, prosseguiu. “O atacante Eder terminou a partida contra o Racing relatando dores musculares e, após a realização de exames, teve diagnosticado um edema na região posterior da coxa direita. O atleta está em recuperação no Reffis”, finalizou o clube.

O São Paulo terá pela frente uma maratona de jogos importantes. Já na próxima quarta-feira, 12, o time treinado por Hernán Crespo encara o Rentistas (URU), em Montevidéu, em jogo que pode selar a classificação para as oitavas de final da Libertadores. Já na sexta-feira, a equipe medirá forças com a Ferroviária, 14, no estádio do Morumbi, pelas quartas de final do Paulistão. Se avançar, o time já terá a semifinal do Paulista no domingo, 16. Assim, o Tricolor pode fazer até três partidas em seis jogos, com uma viagem para o Uruguai no caminho.