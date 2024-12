São Paulo confirma retorno de Oscar 14 anos após saída polêmica: ‘Super-reforço’

Meia deixou o clube em 2010 após um litígio judicial, transformou-se em jogador de destaque no Chelsea e disputou uma Copa do Mundo

Rubens Chiri/saopaulofc Oscar assinou contrato de três anos com o São Paulo



O presidente do São Paulo, Julio Casares, confirmou a contratação do meia Oscar para a temporada de 2025. A informação foi divulgada em sua conta oficial no Instagram e rapidamente foi ratificada pelo clube, que se prepara para receber o jogador. Oscar, que tem 33 anos, estava defendendo o Shanghai Port, na China, onde permaneceu por oito anos. O novo vínculo com o São Paulo se estenderá por três temporadas, marcando seu retorno ao clube onde começou sua carreira. “Agradeço pelo carinho que recebi nas redes sociais nos últimos dias. Farei o meu melhor para conquistarmos grandes coisas juntos”, disse o novo reforço.

Chamado de “super-reforço” pelo Tricolor, o jogador foi revelado nas categorias de base do São Paulo, mas deixou o clube em 2010 após um litígio judicial, transferindo-se para o Internacional. Sua trajetória continuou no Chelsea, onde conquistou importantes títulos, como a Liga Europa e o Campeonato Inglês, consolidando-se como um atleta de destaque no futebol europeu.

Após sua experiência na Europa, Oscar se transferiu para a China, onde teve sucesso, conquistando três Superligas Chinesas e uma Supercopa da China. Além de seu desempenho em clubes, ele também é parte da seleção brasileira, tendo contribuído para a vitória na Copa das Confederações de 2013 e participado da Copa do Mundo de 2014. Foi dele o único gol do Brasil no vexame do 7 a 1, na semifinal daquele Mundial contra a Alemanha.

Veja o anúncio do São Paulo





Publicado por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA