São Paulo conquista prêmio milionário com título da Supercopa; saiba o valor

Equipe de Thiago Carpini derrotou o Palmeiras nos pênaltis e alcançou mais um título inédito

GILSON LOBO/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Jogadores do São Paulo levantam a taça do título da supercopa ao final da partida contra o Palmeiras no estádio Mineirão pelo campeonato Supercopa 2024.



A conquista do título da Supercopa rendeu ao São Paulo uma premiação milionária. Só por ter entrado em campo a equipe recebeu R$ 5,5 milhões – o Palmeiras também ganhou o mesmo valor. Contudo, ao se tornar campeão, ele teve um bônus a mais de US$ 1 milhão (R$ 4,9 milhões na cotação atual), dados pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol). Esse prêmio será importante para ajudar as contas do clube ao decorrer da temporada. A premiação do ano passado, a qual o Palmeiras se consagrou campeão, tinha pagado um valor de R$ 10 milhões. A conquista da Supercopa é um título inédito para o tricolor que agora, literalmente, é campeão de tudo. O feito também marcou o primeiro título na carreira de Thiago Carpini, que completa cinco anos como treinado em agosto. Passado a final da Supercopa, o São Paulo agora volta suas atenções para o Campeonato Paulista, o qual segue invicto. O tricolor volta a campo na quarta-feira, 7, às 25h35, diante do Água Santas.