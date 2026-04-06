São Paulo decide expulsar ex-dirigente aliado de Julio Casares

Márcio Carlomagno era considerado o sucessor de Julio Casares e seria o candidato da situação na eleição do fim deste ano

Reprodução/X/São Paulo Conselheiros são-paulinos apontaram a omissão de Carlomagno no caso da exploração clandestina do camarote



A Comissão Disciplinar do São Paulo decidiu nesta segunda-feira (06) pela expulsão do ex-superintendente geral e ex-CEO do clube, Márcio Carlomagno, do quadro de sócios do clube. Três dos cinco membros da comissão designados para a pauta – José Eduardo Vuolo, Danilo Pavanello e Natanael Cabral – votaram a favor da expulsão de Carlomagno, que está há 22 anos no São Paulo, ocupando diferentes cargos, de assessor do futebol até a superintendência.

Márcio Carlomagno era considerado o sucessor de Julio Casares e seria o candidato da situação na eleição do fim deste ano, mas os rumos da política são-paulina foram drasticamente alterados, com o impeachment de Casares seguido de renúncia.

Em documento de sete páginas, conselheiros são-paulinos apontaram a omissão de Carlomagno no caso da exploração clandestina do camarote 3A do Morumbi para o show da cantora Shakira, em fevereiro de 2025. Segundo eles, o dirigente sabia das irregularidades e não atuou.

No ano passado, Carlomagno negou envolvimento no esquema. Ele alegou que disponibilizou o camarote da presidência à Diretora Feminina, a pedido de Mara Casares, e afirmou que ela não tinha autorização para comercializar o local.

Douglas Schwartzmann e Mara Casares também podem ser expulsos. Eles são apontados como integrantes do esquema clandestino que explorava camarotes do MorumBis. O Conselho Deliberativo será convocado na quarta-feira, 6, a pedido da Comissão de Ética, para votar a expulsão da dupla do quadro de sócios do clube.

*Estadão Conteúdo