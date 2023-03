Primeira final do Paulistão entre Palmeiras e Água Santa será na Arena Barueri

Sem poder utilizar o Estádio Distrital do Inamar por falta de iluminação artificial, o clube de Diadema optou por receber o Alviverde no estádio localizado na Grande São Paulo

ANDERSON LIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Água Santa fará sua primeira final de Campeonato Paulista em 2023



O Água Santa escolheu a Arena Barueri para mandar a primeira final do Campeonato Paulista 2023, diante do Palmeiras, no dia 2 de abril. A informação foi confirmada pelo Grupo Jovem Pan nesta sexta-feira, 24. Sem poder utilizar o Estádio Distrital do Inamar por falta de iluminação artificial, o clube de Diadema optou por receber o Alviverde no estádio localizado na Grande São Paulo. Na semifinal, vale lembrar, o Netuno recebeu o Red Bull Bragantino na Vila Belmiro, em Santos. Alegando motivos de segurança, entretanto, o jogo de ida será em Barueri. A grande decisão, por sua vez, acontecerá no Allianz Parque, no dia 9 de abril. A equipe dirigida por Abel Ferreira tem a vantagem de jogar em casa a segunda final por ter a melhor campanha do Estadual.