São Paulo desperdiça chances contra o RB Bragantino e perde a 1ª desde o retorno de Ceni

Mesmo criando várias oportunidades, o Tricolor acabou pecando em frente ao goleiro e foi punido no segundo tempo, com gol de Luan Cândido

LUIS MOURA/WPP/ESTADÃO CONTEÚDO O RB Bragantino venceu o São Paulo por 1 a 0 no Nabi Abi Chedid



O São Paulo, que detinha a maior invencibilidade do Campeonato Brasileiro, voltou a perder após oito jogos na noite deste domingo, 24, diante do RB Bragantino, por 1 a 0, no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. Mesmo criando várias oportunidades, o Tricolor acabou pecando em frente ao goleiro e foi punido no segundo tempo, com gol de Luan Cândido, na partida válida pela rodada 28. O revés é o primeiro desde o retorno de Rogério Ceni ao comando do clube – anteriormente, a equipe havia empatado com o Ceará e vencido o Corinthians. Com o resultado, o time da capital segue com 34 pontos, ocupando a 13ª colocação. O Massa Bruta, por sua vez, permanece fazendo campanha histórica, indo aos 46 pontos, no quinto lugar.

RB Bragantino e São Paulo fizeram uma partida equilibrada no primeiro tempo, seja no percentual de posse de bola ou na quantidade de finalizações. Jogando em casa, o time de Bragança Paulista começou se impondo, criando bastante pelos lados do campo, principalmente com Helinho. Em uma estocada, o atacante chegou a exigir bela intervenção de Tiago Volpi em forte cabeçada. Quem criou as melhores oportunidades, entretanto, foi a equipe da capital. Pablo, por exemplo, atrapalhou Luciano e, com o gol aberto, chutou por cima da meta. Gabriel Sara, já na reta final, viu Cleiton fazer boa defesa e também parou em Lucas Cândido, que salvou sobre a linha.

Na segunda etapa, o RB Bragantino aumentou a intensidade e dominou as ações no Nabi Abi Chedid. Logo aos 4 minutos, Luan Cândido apareceu livre para completar batida de falta, mas a arbitragem pegou impedimento, ratificado pelo VAR. Sete minutos depois, não teve jeito: Artur bateu escanteio no meio da área e Luan Cândido subiu mais do que Miranda para testar, colocando no fundo do gol. Animado, o Massa Bruta quase ampliou com Cuello, que experimentou de longe e acertou a trave são-paulina. Na reta final, o Tricolor se lançou ao ataque, tendo chances para empatar com Marquinhos e Vitor Bueno – a dupla entrou do decorrer do jogo e parou no arqueiro Cleiton em chances claras.