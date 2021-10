Em jogo agitado, Internacional arranca empate com o Corinthians nos acréscimos 

Com o resultado, o Colorado vai aos 41 pontos e permanece na sexta posição, à frente dos paulistas, que ficam atrás no critério de desempate

RAUL PEREIRA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Corinthians levou o empate do Internacional no fim do jogo



Internacional e Corinthians empataram em 2 a 2 na tarde deste domingo, 24, no Beira-Rio, em Porto Alegre, em jogo válido pela rodada 28 do Campeonato Brasileiro. Rodrigo Lindoso abriu o placar para os mandantes, mas Giuliano e Fábio Santos protagonizaram uma virada relâmpago no segundo tempo. Já nos acréscimos, Gustavo Maia deixou tudo igual com um lindo chute de fora da área. Com o resultado, o Colorado vai aos 41 pontos e permanece na sexta posição, à frente dos Timão, sétimo colocado, que fica atrás no critério de desempate.

Embalado pela torcida, o Internacional começou melhor a partida e saiu na frente logo aos 8 minutos. Após cruzamento de Patrick pela esquerda, Rodrigo Lindoso cabeceou em cima de Cássio. No rebote, o próprio meio-campista chutou em cima do goleiro, que não conseguiu segurar e viu ela ultrapassar a linha. Precisando da reação, o Corinthians passou a ter mais a bola, mas não soube o que fazer com ela. Sem criatividade e com pouca movimentação, o Alvinegro paulista praticamente não incomodou o goleiro Marcelo Lomba. O Colorado, por sua vez, apostou nos contra-ataques e quase ampliou com Taison, que arriscou de longe e viu o arqueiro rival espalmar para fora.

No retorno do intervalo, o Internacional continuou melhor, chegando a acertar uma bola na trave com Yuri Alberto, aos 4 minutos de jogo. Uma mudança dupla de Sylvinho, no entanto, alterou o panorama da partida. Após as entradas de Gustavo Mosquito e Du Queiroz nas vagas de Gabriel e Vitinho, o Corinthians melhorou e chegou ao empate aos 15 minutos com Giuliano. O meio-campista tabelou com Gabriel Pereira e, na frente de Marcelo Lomba, demonstrou frieza para driblar o goleiro e colocar nas redes. Animado com o empate, o Corinthians virou três minutos depois, com Roger Guedes sofrendo pênalti de Johnny. Na cobrança, Fábio Santos apenas deslocou o arqueiro para virar. Nos minutos finais, o time gaúcho chegou a pressionar, com Maurício testando para boa defesa de Cássio. Já nos acréscimos, aos 47 minutos, Gustavo Maia acertou um lindo chute de fora área, no canto do goleiro. Logo após o empate, uma confusão generalizada fez com que Patrick, do Inter, e Xavier, do Alvinegro, acabaram sendo expulsos.