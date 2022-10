São Paulo é condenado pela Fifa a pagar multa milionária a Hernán Crespo

Caso o Tricolor não cumpra o acordo, o clube poderá sofrer com o ‘transfer ban’, sendo impedido de registrar novos jogadores

Fellipe Lucena / saopaulofc Hernán Crespo conquistou um Campeonato Paulista no São Paulo



A Fifa condenou o São Paulo a pagar uma multa de aproximadamente R$ 2,7 milhões ao treinador Hernán Crespo. De acordo com a entidade, o valor corresponde a “remunerações pendentes” e “quebra de contrato sem justa causa”. A informação foi publicada inicialmente pelo “Ge.com” e confirmada pelo jornalista Gabriel Sá, do Grupo Jovem Pan, nesta terça-feira, 4. Caso o Tricolor não cumpra o acordo, o clube poderá sofrer com o “transfer ban”, sendo impedido de registrar novos jogadores. A decisão da Fifa atende às reclamações do técnico, que alega não ter recebido as parcelas vencidas de direitos de imagem entre junho e outubro de 2021, além de R$ 1,3 milhões da rescisão do vínculo. Procurado pela reportagem do site da Jovem Pan, o São Paulo afirmou que parte da quantia já foi quitada e reforçou que não corre o risco de sofrer punições. “O SPFC e o técnico Hernan Crespo tinham uma divergência sobre o quanto era devido em relação à rescisão. Por isso o caso foi para a Fifa. A entidade definiu o valor, dando razão parcial para o clube e outra para o treinador. Parte do valor já foi quitado e não há risco de sanções”, disse. Contratado em fevereiro de 2021, Crespo levou o time ao título do Campeonato Paulista, fazendo com que a agremiação saísse de uma fila de oito anos sem conquistas. Sem conseguir bons resultados no Brasileirão, porém, ele foi demitido em outubro do mesmo ano.