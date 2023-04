São Paulo e Ituano fazem jogo morno e ficam no 0 a 0 pela Copa do Brasil

Equipes se enfrentaram no Morumbi pelo jogo de ida da terceira fase

MARCELLO ZAMBRANA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Ituano e São Paulo vão decidir vaga no dia 25 de abril



Na noite desta terça-feira, 11, o São Paulo voltou a jogar no Morumbi depois de 45 dias, mas não agradou seu torcedor. Diante do Ituano, pela terceira fase da Copa do Brasil, o Tricolor empatou sem gols. A partida de volta será em 25 de abril. No campo, as equipes fizeram um jogo muito estudado e concentrado no meio de campo. O lance de maior perigo foi aos 39 minutos do primeiro tempo, quando a zaga tirou em cima da linha um chute de Nestor. No segundo tempo, Luciano saiu do banco e melhorou a mobilidade do ataque, mas ainda assim o Tricolor teve dificuldades. O placar zerado deixa tudo aberto para a partida de volta. Também nesta terça o Santos venceu o Botafogo-SP, o Bahia fez 2 a 1 no Volta Redonda, o Internacional virou contra o CSA e o Fortaleza venceu o Águia de Marabá por 3 a 1.