Zagueiro Renan é solto pela Justiça após pagar fiança de R$ 242 mil

Atleta do Bragantino responderá em liberdade após se envolver em acidente que vitimou homem de 38 anos

Reprodução/Ari Ferreira/Red Bull Bragantino Renan, de 19 anos, não tinha carteira de habilitação definitiva



Acusado de matar um motociclista em um acidente de trânsito, o zagueiro Renan Victor, do Red Bull Bragantino, foi solto neste sábado, 23, após passar por audiência de custódia e pagar fiança no valor de 200 salários mínimos (R$ 242 mil). O jogador de 19 anos, que está emprestado pelo Palmeiras ao time de Bragança Paulista, ficou detido na Cadeia Pública de Piracaia, cidade vizinha de Bragança, desde o acidente até a audiência. Ele foi acusado de homicídio culposo (quando não há intenção de matar), com o agravante de não ter habilitação – o atleta tinha apenas a licença temporária, que já estava expirada por excesso de pontos – e de dirigir sob efeito de álcool. Renan se recusou a fazer o teste do bafômetro, mas policiais que atenderam a ocorrência informaram que ele tinha cheiro de bebidas alcoólicas e havia uma garrafa ao lado do veículo.

Além da fiança, Renan ainda terá restrições de atividades e não poderá deixar a cidade nem o país. “Ante o exposto, concedo a liberdade provisória ao autuado Renan Victor da Silva, mediante recolhimento de fiança, no valor de 200 salários mínimos; além do compromisso de comparecer a todos os atos do processo, quando convocado, mantendo endereço atualizado nos autos; proibição de frequentar bares, prostíbulos e casas de shows; proibição de se ausentar da comarca, sem autorização judicial; e, obrigação de entregar seu passaporte para a polícia federal, no prazo de 72 horas; Tudo sob pena de revogação do benefício”, disse na decisão o juiz Fábio Camargo.