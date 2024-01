São Paulo empata com o Mirassol e sai de campo na bronca com gol anulado pelo VAR

Árbitro marcou impedimento por entender que Calleri atrapalhou Muralha em finalização de Galoppo; seria o segundo gol do meia argentino, que igualou o jogo em cobrança de pênalti

Miguel Schincariol/Saopaulofc.net Galoppo foi o destaque do São Paulo contra o Mirassol



Após boa estreia no Campeonato Paulista, o São Paulo só empatou com o Mirassol na segunda rodada, por 1 a 1, em jogo realizado nesta terça-feira, 23, na cidade do interior paulista. A atuação não foi das melhores, mas a equipe saiu do estádio José Maria de Campos Maia se sentindo prejudicada pela anulação do gol que daria a vitória ao Tricolor, no segundo tempo, marcado pelo argentino Galoppo. Caso o tento fosse validado, coroaria a boa jornada do jogador, que perdeu boa parte da temporada de 2023 por causa de uma lesão. No primeiro tempo, o Mirassol abriu o placar com Luiz Otávio, que subiu sozinho após cobrança de pênalti, aos 38 minutos. Galoppo empatou nos acréscimos, cobrando pênalti.

O gol anulado após intervenção do VAR aconteceu aos 28 segundos da etapa final. O meia acertou belo chute de fora da área, mas, após rever o lance no monitor, o árbitro Lucas Bellote entendeu que Calleri, que estava impedido, atrapalhou a visão do goleiro Muralha. A decisão do juiz foi fortemente contestada pelos tricolores. “Não estamos contentes. Poderíamos ter ganhado, ainda mais com o gol [anulado]. Muito duvidoso dar o impedimento. O goleiro não chegaria nem pulando antes”, reclamou Galoppo. O técnico Thiago Carpini endossou as críticas. “Em uma finalização como a do Galoppo, eu acho muito difícil que a interferência de algum atleta teria feito com que o Muralha defendesse aquela bola.”

Confira a cobertura da Jovem Pan sobre o jogo

GOOOOOOLLLLL DO MIRASSOL 💛💚 MIRASSOL 1 X 0 SÃO PAULO Escanteio batido do lado esquerdo. Luiz Otávio sobe sozinho, no meio da defesa do São Paulo e cabeceia para o fundo da rede. Ouça o gol na voz de @faustofavara pic.twitter.com/Z4yW8bPVqy — Jovem Pan Esportes (@JovemPanEsporte) January 23, 2024

GOOOOOOLLLLL DO SÃO PAULO ❤️🤍🖤 MIRASSOL 1 X 1 SÃO PAULO Após bate rebate na grande área, a bola bate na mão de Luiz Otávio e o árbitro marca pênalti. Na cobrança Galoppo desloca Alex Muralha e empata a partida em Mirassol. Ouça o gol na voz de @faustofavara pic.twitter.com/gjuwHaLP5Y — Jovem Pan Esportes (@JovemPanEsporte) January 23, 2024

FRUSTRAÇÃO! ❤️🤍🖤 Galoppo voltou a ser titular do São Paulo na partida contra o Mirassol. O atacante marcou um gol de pênalti e depois fez um golaço, mas foi anulado por conta do impedimento de Calleri. Depois da partida o camisa 14 falou sobre a frustração da partida. pic.twitter.com/aCcrs8MzDo — Jovem Pan Esportes (@JovemPanEsporte) January 24, 2024

RECLAMAÇÃO! ❤️🤍🖤 Thiago Carpini, técnico do São Paulo, reclamou do gol anulado de Galoppo na entrevista coletiva após o empate por 1 x 1 contra o Mirassol. Para o treinador, o juiz errou na sua interpretação e acredita que Calleri não atrapalhou o goleiro Muralha. pic.twitter.com/G99oNhSAi6 — Jovem Pan Esportes (@JovemPanEsporte) January 24, 2024