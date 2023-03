São Paulo entra em disputa por atacante Eduardo Sasha, do Atlético-MG; veja detalhes 

Tricolor paulista tem a forte concorrência de Vasco, Red Bull Bragantino e Bahia

Foto: FERNANDO TORRES/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Eduardo Sasha durante partida do Atlético-MG



Em crise financeira, administrativa e ainda amargando a eliminação precoce no Campeonato Paulista, o São Paulo está procurando reforços para a sequência da temporada. Um dos alvos da diretoria comandada por Julio Casares é o atacante Eduardo Sasha, do Atlético-MG. Nos últimos dias, a cúpula são-paulina entrou em contato com o Galo para tentar a contratação do jogador, pouco utilizado pelo técnico Eduardo Coudet. A informação foi publicada inicialmente pelo site “Goal” e confirmada pelo repórter Gabriel Sá, do Grupo Jovem Pan. O Tricolor, entretanto, tem a forte concorrência de Vasco, Red Bull Bragantino e Bahia – o Cruz-Maltino está mais perto do atleta neste momento. Com 31 anos, Sasha fez apenas cinco jogos em 2023, computando um gol. No ano passado, no entanto, o atacante entrou em campo 47 vezes, registrando 12 bolas na rede e duas assistências. Polivalente, o veterano pode exercer todas as funções do ataque e seria uma opção para o setor ofensivo, que sofre com os desfalques dos lesionados Jonathan Calleri e Giuliano Galoppo, além do velocista Pedrinho – o último está afastado após a acusação de violência doméstica. A equipe paulista volta a campo somente no começo de abril, quando disputará o Campeonato Brasileiro e a Copa Sul-Americana.