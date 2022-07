São Paulo espera vender Emiliano Rigoni para fechar com Yeferson Soteldo 

A diretoria são-paulina espera a chegada de uma proposta concreta pelo jogador argentino para investir no venezuelano

Julio Cesar AGUILAR / AFP Yeferson Soteldo está na mira do São Paulo mais uma vez



O mercado da bola no São Paulo está muito agitado. Além de receber propostas do futebol inglês por Gabriel Sara e estar na iminência de vender o jovem meio-campista, o Tricolor também recebeu sondagens da Major League Soccer (Liga dos Estados Unidos) pelo atacante Emiliano Rigoni. A diretoria são-paulina, assim, espera a chegada de uma proposta concreta pelo jogador argentino, que está em baixa e costuma ser reserva na equipe treinada por Rogério Ceni. A negociação, de acordo com o repórter Gabriel Sá, também viabilizaria a contratação de Yeferson Soteldo.

De acordo a reportagem do Grupo Jovem Pan, o São Paulo já retomou as conversas com o Tigres (México) por Soteldo, que tem contrato com o clube mexicano até 2025, mas busca “novos ares” após perder espaço no time norte-americano. Com passagem de sucesso pelo Santos, o venezuelano desperta interesse nos dirigentes são-paulinos desde o começo do ano, quando ainda defendia o Toronto (Canadá). Conhecido por sua velocidade e capacidade, o atacante se encaixa no perfil buscado pelos dirigentes são-paulinos. Desde a época em que Hernán Crespo treinava a equipe, a cúpula do São Paulo procura um atacante de lado de campo. Até o momento, apenas Marcos Guilherme foi contratado antes da abertura da janela de transferências.