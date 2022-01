São Paulo estreia mal no Campeonato Paulista e perde para o Guarani

Lucão do Break e Diogo Mateus marcaram golaços para a equipe de Campinas e Calleri diminuiu

KAREN FONTES / ISHOOT / ESTADÃO CONTEÚDO São Paulo estreou no Paulistão contra o Guarani em Campinas



O São Paulo começou mal o Campeonato Paulista. Jogando em Campinas, foi derrotado pelo Guarani por 2 a 1 e teve uma atuação ruim. No primeiro tempo, o Guarani levou perigo em finalizações de Ernando e Diogo Mateus e marcou um golaço com o atacante Lucão do Break, que roubou a bola de Alisson e mandou um belo chute de fora da área no ângulo. Na etapa final, o time tricolor voltou mais ligado e quase empatou em lance que Reinaldo cruzou e Calleri não conseguiu completar. Diogo Mateus, então, cobrou uma falta no ângulo de Tiago Volpi e aumentou para o Guarani. O São Paulo teve um pênalti marcado e anulado pelo VAR e chegou a diminuir com Calleri, que acertou cabeçada após cruzamento de Patrick, mas os três pontos ficaram com o time de Campinas.