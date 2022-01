Irã vence o Iraque por 1 a 0 e garante vaga na Copa do Mundo de 2022; veja seleções classificadas

Seleção se junta ao Catar, país-sede, como representantes do continente asiático no torneio; ainda existem três vagas diretas para o continente

Atta KENARE / AFP Seleção foi a primeira asiática a garantir vaga no Mundial desse ano



Uma das principais potências do futebol asiático, o Irã venceu o Iraque por 1 a0 e garantiu uma vaga na Copa do Mundo de 2022. A vitória veio com gol de Mehdi Taremi em partida disputada nesta quinta-feira, 27, no estádio Azadi, em Teerã. Com isso, o Irã se tornou a primeira seleção asiática a se classificar nas eliminatórias. Por ser país-sede, o Catar também já estava garantido e irá representar o continente. Com a vitória, o Irã chegou a 19 pontos, dois a mais que a vice-líder de seu grupo, a Coreia do Sul, e 10 a mais que os Emirados Árabes Unidos, que não tem como tirar a vaga direta dos iranianos. Com três jogos restantes, a Coreia do Sul está próxima de assegurar a ida ao Mundial. No Grupo B, a situação está indefinida, já que Arábia Saudita, Japão e Austrália brigam ponto a ponto pelas duas vagas diretas no mundial. Até o momento, 14 seleções já garantiram vaga na Copa do Mundo.

Confira a lista de classificadas: