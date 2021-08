São Paulo faz 2 a 1 no Vasco e avança para as quartas de final da Copa do Brasil

Tricolor Paulista fez 4 a 1 no agregado; Rigoni e Benítez marcaram os gols da vitória em São Januário

NAYRA HALM/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Rigoni comemora seu gol na partida



No estádio de São Januário, o São Paulo confirmou sua vaga nas quartas de final da Copa do Brasil ao vencer novamente o Vasco, desta vez por 1 a 0 (o jogo de ida foi 2 a 0). A partida foi um pouco tensa, mas teve mais protagonista da equipe paulista. Aos 31 minutos, Léo Jabá cometeu uma falta dura em Reinaldo e, após revisão do VAR, foi expulso da partida, dificultando a vida dos cariocas. Aos 43, Rigoni roubou a bola, passou para Orejuela que devolveu para o camisa 77 e ele não deixou escapar, cabeceando para o fundo das redes. No começo do segundo tempo, Benitez acertou um chute de fora da área e a bola desviou na defesa, terminando no fundo da rede e aumentando o placar. Aos 25, Lizierro marcou contra para diminuir em 2 a 1. Aos 34, Leandro Castán também foi expulso.