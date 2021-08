Rayssa Leal volta à escola após medalha em Tóquio 2020: ‘Fadas também estudam’

Prata no skate street feminino, a garota de 13 anos ganhou uma homenagem na parede da escola

Reprodução/ Instagram @rayssalealsk8 Rayssa posa na frente do mural em homenagem a ela na escola



Depois de conquistar a medalha de prata no skate street feminino nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, a brasileira Rayssa Leal voltou a sua vida normal. Nesta quarta-feira, 4, a garota de 13 anos publicou em suas redes sociais imagens do seu retorno à escola Cebama, em Imperatriz, no Maranhão. Na postagem, Rayssa revelou que estava morrendo de saudade dos estudos e agradeceu a homenagem que fizeram a ela, com um mural ilustrando a conquista nas Olimpíadas. “Eu tava morrendo de saudade da minha escola, dos meus professores e dos meus amigos! Hoje, quando voltei, fiquei muito emocionada com essa surpresa linda! Uma parede todinha para mim”, escreveu. “A minha escola sempre me incentivou e estiveram ao meu lado durante toda a minha trajetória. É muito bom estar de volta. Obrigada! Vocês foram essenciais para a conquista desse sonho. Colégio Cebama”, completou.