Atletismo: Equipe feminina do Brasil não se classifica para a final do revezamento 4×100

Bruna Jessica, Ana Claudia Lemos, Vitória Rosa e Rosângela Santos chegaram em 5º na bateria 2

Reprodução/ Twitter @bolanacasinha Equipe do Brasil no revezamento 4x100 feminino



Abrindo as provas do atletismo desta quarta-feira, 4, o Brasil participou da bateria 2 da prova do revezamento 4×100 feminino com a equipe formada por Bruna Jessica, Ana Claudia Lemos, Vitória Rosa e Rosângela Santos, mas não conseguiram se classificar. A equipe fez 43:15s, o melhor tempo do ano das brasileiras, e terminou em 5º nessa classificatória. A equipe masculina também participa do revezamento nesta quarta-feira, às 23h30 (horário de Brasília). Avançam para a final os três primeiros de cada bateria e os outros dois melhores tempos. P/ouco antes, Darlan Romani participa da final do arremesso de peso masculino.