São Paulo faz 3 a 1 contra o Juventude e enterra possibilidade de rebaixamento

Time venceu no Morumbi e chegou aos 48 pontos, na 12ª posição na tabela do Brasileirão

LECO VIANA/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO Luciano marcou duas vezes na vitória do São Paulo por 3 a 1



Tentando afastar a mínima possibilidade de rebaixamento para a Série B do Brasileiro, o São Paulo recebeu o Juventude nesta segunda-feira, dia 6, no Morumbi, e venceu por 3 a 1. O gol saiu bem cedo. Aos cinco minutos, Rigoni levantou na área e Luciano apareceu livre para cabecear e abrir o placar. Apesar da maior intensidade no início da partida, o São Paulo só voltou a assustar aos 29 minutos, quando Rigoni bateu uma falta com perigo, mas o goleiro Douglas fez grande defesa. O Juventude não conseguiu assustar Volpi. Aos 44, Calleri apareceu na área e cabeceou para as redes, ampliando o placar.

O Juventude voltou melhor do intervalo e aos 14 minutos, a equipe acertou o travessão de Volpi. A pressão surtiu efeito e aos 18 minutos, Marcos Vinicios diminuiu para os visitantes. Porém, aos 22, Luciano apareceu novamente na área para dar mais folga ao São Paulo no placar com 3 a 1 e levantou o Morumbi. O resultado deixa o Tricolor Paulista com 48 pontos, em 12º lugar. O Juventude entrou na zona de rebaixamento. Na última rodada, o São Paulo enfrenta o América-MG na quinta-feira, dia 9, e o time catarinense joga contra o Corinthians no mesmo dia.