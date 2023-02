Rayssa Leal supera lesão e conquista título mundial de skate street

Brasileira fechou a competição com a pontuação de 255,58; com o resultado, atleta garantiu 80 mil pontos no ranking rumo a Paris 2024

Karim SAHIB / AFP A brasileira Rayssa Leal disputa a final feminina do Skateboarding Street World Championships 2023, na pista de skate Aljada em Sharjah no dia 5 de fevereiro de 2023



Rayssa Leal é campeã mundial de skate street. Aos 15 anos, a brasileira fechou a competição com a pontuação de 255,58 e venceu, neste domingo, 5, o Mundial de Sharjah nos Emirados Árabes. Com o resultado, ela garantiu 80 mil pontos no ranking rumo a Paris 2024. A atleta era dúvida para a competição porque tinha sofrido uma lesão no punho durante o treino na quinta-feira, 2. Ela chegou a ser levada para o hospital, onde recebeu o atendimento necessário e foi constatado que não houve fratura. Mas fadinha conseguiu se recuperar e se consagrar campeã neste domingo. Ela competiu com uma proteção no punho, pois ainda está com dores. Junta a ela, se juntaram ao pódio a australiana Chloe Covell, 12 anos, que ficou com 253,51 pontos, e a japonesa Momijo Nishiya, com 253,30 pontos. Na competição, tinha mais duas brasileiras participando, Gabi Mazetto, que ficou na 6ª colocação, e Pâmela, na 8ª. Nas voltas, Rayssa alcançou 83,32 logo de primeira e foi uma das quatro atletas a passar dos 80 na pista. Na segunda volta, ela fez uma manobra tranquila no corrimão e alcançou a nota de 85,04. Sua performance não parou por aí. Ela estava inspirada e em sua terceira volta conseguiu superar as duas primeiras resultados que tinha obtido, ela marcou 87,22 pontos.