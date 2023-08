São Paulo faz planos para ter James Rodríguez, Lucas, Luciano e Calleri juntos em campo

Auxiliar do Tricolor falou sobre os planos de ter o ‘quarteto mágico’ em ação

MAURíCIO RUMMENS/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO James Rodríguez jogou o primeiro tempo do empate entre São Paulo e Botafogo



O São Paulo ainda não pôde contar com James Rodríguez, Lucas Moura, Luciano e Jonathan Calleri juntos dentro de campo. No último sábado, 19, a torcida vivia a expectativa de apreciar o “quarteto mágico” em ação contra o Botafogo, mas viu o colombiano deixar o campo no intervalo, dando lugar ao camisa 7. Em entrevista coletiva, o auxiliar Lucas Silvestre admitiu que existe a possibilidade dos quatro jogadores atuarem simultaneamente. De acordo com o filho do treinador Dorival Júnior, a ideia é aproveitar a parada para a Data Fifa, entre os dias 4 e 12 de setembro, para treinar a formação. “A gente ainda não conseguiu trabalhar esta situação (com os quatro treinando juntos). Foi uma sequência muito grande de jogos, mas daqui para frente teremos um tempo um pouco maior, com a parada para a seleção. Vamos trabalhar estas situações”, declarou Lucas Silvestre. “Vai depender muito dos quatro. Se as funções defensivas forem executadas, não tem por que não colocar grandes atletas em campo”, acrescentou.

A maior preocupação é com a questão física de James Rodríguez. Desde que chegou ao São Paulo, o meio-campista somou menos de 90 minutos em campo, considerando os empates contra Flamengo e Botafogo. “Ele vem evoluindo muito na parte física. É uma carga gradativa, porque neste momento o risco de lesão é muito grande para um atleta que vem retornando. A base são os dados da fisiologia, que nos abastece sobre os jogos e também os treinamentos dele”, finalizou o auxiliar são-paulino. O próximo compromisso do Tricolor está marcado para esta quinta-feira, 24, diante da LDU, em Quito, no Equador. O confronto será válido pela rodada de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. A volta ocorre no dia 31 de setembro, no Morumbi.